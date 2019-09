Le pape demande à chacun de changer son mode de vie pour sauver la planète

Le pape François a appelé dimanche chacun à modifier ses habitudes et son mode de vie pour enrayer le changement climatique, et à faire pression sur les dirigeants du monde pour agir "avant qu'il ne soit trop tard".

"Nous avons créé une situation d'urgence climatique, qui menace gravement la nature et la vie, y compris la nôtre", a déclaré le souverain pontife dans un message à l'occasion d'une journée mondiale de prière pour la protection de la Création.

"Le moment est venu de regarder la manière dont nos modes de vie et nos choix quotidiens en matière d'alimentation, de consommation, de voyage, d'usage de l'eau, d'énergie et d'autres biens matériels sont souvent dommageables et déraisonnables", écrit-il.

Le souverain pontife argentin, 82 ans, partisan de longue date de la protection de l'environnement, ajoute qu'il s'adresse "à tous les membres de la famille humaine".

François salue les jeunes militants de la cause climatique, affirmant qu'ils méritent d'obtenir des actes concrets plutôt que "des engagements négligés pour des intérêts partisans et par commodité".

Le pape a ajouté que tous les regards devaient se porter sur le sommet de l'ONU sur le climat prévu le 23 septembre, et a appelé les gouvernements à "accélérer considérablement les mesures" visant à juguler le réchauffement de la planète, conformément à l'Accord de Paris de 2015.

"Puisse Dieu (...) nous donner le courage de faire le bien sans attendre que les autres commencent, sans attendre qu'il ne soit trop tard", a-t-il plaidé.