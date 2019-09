US Open: Serena Williams qualifiée pour les quarts malgré une alerte blessure

Serena Williams s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de l'US Open en battant logiquement la Croate Petra Martic (22e) 6-3, 6-4, malgré une alerte à sa cheville droite.

"Je me suis dit +oh non, pas de nouveau, je recommence seulement à marcher!+", a-t-elle commenté en référence aux blessures à un genou puis au dos qui ont contrecarré sa saison 2019.

Elle affrontera la Chinoise Wang pour une place en demi-finales.

Elle a chuté dans le 1er set et s'est tordu la cheville droite. Au changement de côté suivant, à 3-2 pour elle et service à suivre, elle s'est fait poser un bandage.

"J'ai voulu la faire compresser le plus vite possible", a-t-elle relaté la finaliste de l'an dernier.

Elle atteint les quarts de finale de l'US Open pour la 16e fois et y a remporté le 1er de ses six titres il y a 20 ans.

"Je suis si vieille ?" s'est-elle exclamée quand on lui a demandé ce que cela lui faisait.

L'Américaine, qui aura 38 ans le 26 septembre, vise un 7e trophée à Flushing Meadows après ceux de 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014, qui lui permettrait d'égaler le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.