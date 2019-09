La pluie reviendra mercredi

(Belga) Le soleil persistera lundi après-midi, malgré la présence de quelques nuages parfois envahissants. Le temps devrait rester sec, avec des maxima compris entre 17 degrés dans les cantons de l'Est et 21 degrés dans le centre et en Campine. Le vent, souvent faible, soufflera d'ouest à nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera changeant dans la partie nord du pays, avec éventuellement quelques gouttes. Dans le sud, les éclaircies seront plus larges mais de la brume ou un banc de brouillard pourraient se former localement. Les minima seront de l'ordre de 7 degrés en Ardenne et 14 degrés à la mer, sous un vent modéré de sud-ouest dans la partie nord, et faible dans le sud du pays. Mardi, le ciel sera nuageux. De faibles précipitations seront possibles dans la moitié nord du pays, tandis que le sud bénéficiera encore d'éclaircies. Le mercure atteindra 22 degrés dans le centre. La pluie fera un retour plus marqué mercredi, depuis l'ouest du territoire. Le thermomètre affichera 20 degrés. A partir de jeudi, l'IRM prévoit un temps variable et plus frais, ponctué par quelques averses. (Belga)