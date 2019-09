"À 70 ans, je dois me laver dans un évier de cuisine": Lucienne accuse son propriétaire de ne pas installer sa nouvelle salle-de-bain

Ce lundi soir, à 19h45, l'émission Images à l'appui continue de traquer les arnaques, les litiges et les injustices. Audrey Leunens et son équipe mettent en lumière la situation vécue par Lucienne. "À 70 ans, je dois me laver dans un évier de cuisine", témoigne-t-elle.



Et pour cause: sa salle-de-bain est totalement inutilisable. Pourtant, les meubles tout neufs se trouvent dans une pièce voisine dans l'habitation. Lucienne a profité de notre présence pour téléphoner à son propriétaire. Elle ne comprend pas pourquoi celui-ci n'installe pas la salle-de-bain et la laisse dans sa situation actuelle.



L'intégralité du reportage est à voir sur RTL-TVI à 19h45 et sur RTL Play.