Attaque au couteau à Villeurbanne: on en sait plus sur la victime âgée de 19 ans

Le jeune homme de 19 ans tué samedi dans l'attaque au couteau de Villeurbanne s'appelait Timothy Bonnet et était originaire de Bonvillard, petite localité de Savoie proche d'Albertville, a-t-on appris auprès de son maire.

"Nous sommes un petit village, tout le monde se connaît et nous sommes effondrés", a brièvement commenté à l'AFP Jean-Claude Hugonin, édile de cette commune de 350 habitants.



Le jeune homme, attaqué au couteau samedi près de la sortie du métro Laurent-Bonnevay à Villeurbanne, est la seule victime décédée dans cette agression qui a également fait huit blessés.



Grand amateur de musique - il jouait notamment de la batterie - le jeune Savoyard se rendait alors au festival Woodstower, à Vaulx-en-Velin, près de Lyon.



Amateur de pâtisserie, il avait obtenu en 2017 un CAP de cette spécialité au lycée hôtelier de Challes-les-Eaux, près de Chambéry, a-t-on appris auprès de l'établissement.



L'année précédente, il avait participé à un concours de poésie et y avait été primé avec son poème "L'île flottante paradisiaque".



La date de ses obsèques n'est pour l'instant pas connue. La famille, qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, attend des nouvelles de la justice. Timothy Bonnet avait un frère et une soeur.



Le flou demeurait lundi sur les motivations qui ont poussé le suspect à s'en prendre aveuglément à des passants à coups de couteau avant d'être arrêté. Cet Afghan d'une trentaine d'années a tenu des propos "confus" aux enquêteurs, assurant notamment que des voix l'avaient conduit à perpétrer son geste.



La piste terroriste est pour l'instant écartée par les enquêteurs.