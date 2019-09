Laurens De Bock prêté à Sunderland

(Belga) Le club de troisième division anglaise Sunderland a annoncé lundi l'arrivée en prêt, jusqu'au terme de la saison, de Laurens De Bock, en provenance de Leeds United. De Bock, 26 ans, est sous contrat à Leeds depuis janvier 2018, sans parvenir à s'y imposer. L'an passé, il avait été prêté à Ostende.

Avant d'arriver en Angleterre, De Bock avait joué à Bruges entre janviers 2013 et janvier 2018. Avant cela, il avait débuté sa carrière à Lokeren. Sunderland est 6e (11 points) après six journées de League One.