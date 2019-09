Série de cambriolages et home invasions au sud de Bruxelles: un suspect arrêté

A la suite d'un avis de recherche diffusé le vendredi 23 août à la demande du parquet de Bruxelles, un suspect de home invasions et cambriolages a pu être identifié et interpellé ce dimanche par la police, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Il a été placé lundi sous mandat d'arrêt.

L'enquête concerne une dizaine de faits qui se sont produits entre le 9 juillet et le 1er septembre sur les zones de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem) et Montgomery (Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek). Il s'agissait de cambriolages et de plusieurs home invasions. Le dossier a été porté à l'instruction.Vu leur nombre et la gravité des faits, la zone de police Marlow avait mis en place une task force spécifiquement dédiée à l'interpellation de ce suspect. Ce dernier ne respectait plus les conditions de la surveillance électronique. Il était en conséquence considéré comme en évasion depuis le 7 août, ce qui a rendu son interception particulièrement difficile.

C'est une patrouille de ce dispositif spécifique qui a procédé à l'interpellation du suspect, en flagrant délit, dimanche, sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre. La collaboration entre les six zones de police de Bruxelles - tant au niveau de la diffusion de l'information, de l'implication dans la recherche du suspect et des véhicules volés qu'au niveau des différentes perquisitions - a également participé à la réussite de la capture du suspect.

L'intéressé dénommé A.K.S., âgé de 37 ans, a été auditionné lundi par un juge d'instruction. Ce dernier a décidé de le placer sous mandat d'arrêt.Le parquet de Bruxelles relève que beaucoup de victimes sont extrêmement choquées par les faits. Elle ont été prises en charge par le service d'assistance policière aux victimes.