En Amazonie, la déforestation cède la place à l'élevage, puis aux friches

Dans l'Amazonie brésilienne, les régions déboisées et incendiées laissent souvent place à des zones de pâturage, jusqu'à ce que les sols s'appauvrissent et que les troupeaux soient déplacés vers d'autres territoires, laissant des terres où le sol et la forêt mettront des décennies à se reformer.

L'élevage extensif de bovins, dont les pâturages ont quadruplé de surface en une génération dans le bassin amazonien, couvrant 53 millions d'hectares en 2017 contre 14 millions en 1985, est le principal moteur de la déforestation, selon Mapbiomas, une plate-forme collaborative réunissant données scientifiques ou venant d'ONG, financée essentiellement par la Norvège et des fondations privées.

L'ONG Greenpeace estime que cette activité est responsable de 65% du déboisement de l'Amazonie brésilienne, la plus grande forêt tropicale du monde, qui a perdu près de 20% de sa végétation d'origine, l'équivalent de la taille de la France.

Dans un rapport daté de 2015, Moacyr Dias-Filho, chercheur de l'organisme public brésilien de recherche agronomique (Embrapa), estime que près de la moitié des pâturages en Amazonie sont dégradés ou en cours de dégradation, devenant improductifs pour l'élevage.

Le soja peut pousser sur d'anciens pâturages dégradés mais les tentatives pour le faire en Amazonie sont limitées par le manque d'investissement dans la recherche variétale de semences, explique à l'AFP Jerônimo Sansevero, chercheur en sciences environnementales à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro.

Grâce à un moratoire de 2006, moins de 2% de l'oléagineux planté en Amazonie provient aujourd'hui directement de zones déboisées après 2008.

- Fertilité temporaire -

La dégradation des pâturages, en quelques années seulement, s'explique notamment par la pauvreté des sols en matière organique et en phosphore, un élément particulièrement important pour le pâturage et l'agriculture.

La disparition des arbres, qui contiennent, eux, beaucoup de phosphore et alimentent les sols en nutriments grâce à la décomposition de leurs feuilles et débris, met en péril l'équilibre naturel de l'écosystème. L'usage du feu pour retirer les arbres abattus ou défricher un champ, comme cela est souvent le cas dans les zones de pâturage, participe à l'érosion progressive des sols en les exposant aux eaux de pluie qui emportent les nutriments.

La hausse de la fertilité obtenue grâce au brûlis n'est donc que temporaire. "Dans le processus de coupe et de brûlage, (le phosphore) est incorporé aux cendres, agissant comme le principal responsable pour de meilleures indices de productivité lors des premières années après l'abattage" des arbres, indique l'Embrapa.

"Cependant, la rapide diminution des quantités de phosphore assimilable par le sol conduit invariablement à la perte de la capacité productive des surfaces cultivables", ajoute l'organisme de recherche public.

- Solutions coûteuses -

Le feu élimine aussi les graines d'arbres qui ne sont pas adaptées pour lui résister, ce qui limite les possibilités de la forêt de se reformer naturellement, un processus long de plus d'un siècle.

"Les semences doivent être apportées par la faune depuis des zones proches où la végétation est encore intacte. Mais lorsqu'une zone brûlée est entourée d'une région déboisée, la récupération de la forêt est impossible", souligne M. Sansevero.

La déforestation et les incendies de l'Amazonie provoquent aussi la libération de grandes quantités de carbone, participant au changement climatique et à l'accentuation des périodes de sécheresse, ce qui rend encore plus difficile la récupération des zones dégradées et porte préjudice à l'activité agricole elle-même.

Des méthodes adaptées de plantation ou d'amélioration de la qualité des sols (par l'utilisation cyclique des pâturages, ou l'utilisation de différentes variétés d'herbes) existent et commencent à être appliqués, mais elles sont souvent coûteuses pour les petits propriétaires terriens, alors que les incitations gouvernementales restent limitées.

"Ces outils permettraient d'intensifier l'élevage, dont la productivité moyenne au Brésil est de 0,8 tête par hectare, sans avoir besoin d'avancer davantage dans la forêt. Mais un éleveur dépense souvent moins en déboisant de nouvelles zones", ajoute M. Sansevero.

La déforestation se fait aussi au détriment de la biodiversité amazonienne. "On est encore loin de connaître toutes les espèces de la forêt. Sa disparition représente une énorme perte de patrimoine, on fait une croix sur de possibles nouveaux aliments, matériaux et médicaments", alerte Marcos Buckeridge, professeur à l'Institut de biosciences de l'Université de São Paulo.