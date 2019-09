Un bébé rhinocéros femelle est né mercredi dernier dans le zoo français de Beauval. La petite a montré le bout de son nez ce mardi, pour le plus grand bonheur de ses soigneurs et du public. Elle est apparue dans son enclos avec sa mère. Toutes deux se portent très bien, et les photos d'elles sont attendrissantes.













