"Le jugement est bien équilibré", selon l'une des soeurs de Marc Dellea

(Belga) La famille de la victime a s'est dite soulagée suite au jugement rendu mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui condamne Christian Van Eyken et Sylvia B. à 23 ans de prison pour l'assassinat de Marc Dellea. "Je pense que madame le juge a bien élaboré son jugement. Je pense qu'il est très bien équilibré", a déclaré l'une des soeurs de Marc Dellea.

"Oui, nous sommes quand même satisfaits du jugement rendu et des peines qui ont été prononcées", a déclaré l'autre soeur de la victime. "Il n'y avait pas d'indices directs donc c'est toujours un peu difficile... Oui, je suis contente", a-t-elle dit. Le papa de Marc Dellea, lui, a dit avoir une pensée émue pour sa petite fille, qui a perdu son père et a été coupée de la famille de celui-ci ensuite, et qui voit aujourd'hui sa maman être condamnée pour avoir tué son papa. Mardi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu Christian Van Eyken et Sylvia B. coupables de l'assassinat de Marc Dellea et les a condamnés à 23 ans de prison. Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu'il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse. (Belga)