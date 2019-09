Malvoyant, Melvin est porté disparu à Molenbeek: avez-vous vu cet homme de 57 ans?

A la demande du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le lundi 2 septembre 2019 vers 11 heures, Melvin OPARA, un homme âgé de 57 ans, a quitté la résidence ‘MELOPEE' située rue de la Mélopée à Molenbeek-Saint-Jean. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Melvin est originaire du Nigeria, il est de corpulence normale et mesure 1m80. Il a la peau métissée brun clair, et est malvoyant. Il marche de manière voûtée et s'exprime uniquement en anglais.

Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux rouge et bordeaux et un pantalon bleu.

Si vous avez vu Melvin OPARA ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300.

Vous pouvez envoyer également vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis se trouve sur le site www.police.be.