Panique lors d'une corrida en Catalogne: un taureau fonce sur des spectateurs

Dimanche, en Catalogne, lors de l’annuelle “Festa major”, la fête municipale de Vidreres, un taureau est monté dans les gradins lors d'un correbou, une corrida sans mise à mort et sans toréador. Il a réussi à s’extirper de l’arène. Il a franchi les barrières de sécurité et s'est retrouvé au milieu du public, explique le "Diari de Girona".



De nombreux spectateurs ont été terrifiés en voyant l'animal arriver à toute vitesse. Dans la panique, plusieurs personnes se sont réfugiées sous les gradins tandis que d'autres ont escaladé les barrières. Certains d'entre eux ont été percutés. Des spectateurs ont essayé de maîtriser le taureau, mais sans succès. La police est intervenue et a abattu l'animal.



Selon le "Diari de Girona", il y aurait une vingtaine de blessés dont certains dans un état grave.



