En France, un policier suspecté d'avoir voulu tuer deux collègues: sa femme et son amant

Un policier de 46 ans a été placé en détention provisoire mardi, soupçonné d'avoir voulu tuer sa femme et son amant, tous deux également policiers, en percutant leur voiture avec la sienne, a-t-on appris auprès du parquet de Chalon-sur-Saône.



Ce fonctionnaire du commissariat de Montceau-les-Mines avait été mis en examen vendredi pour "tentative d'assassinats".



Hospitalisé d'office dans un premier temps, après examen psychiatrique, il a comparu mardi devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son incarcération, a-t-on précisé de même source, confirmant des informations du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Ses avocats n'ont pas pu être joints mardi soir par l'AFP.



Les faits remontent à la nuit du 28 au 29 août. Le policier, qui était au volant d'une voiture, est soupçonné d'avoir volontairement percuté celle qui transportait sa femme et son amant, sur le parking d'une pizzeria à Montchanin.



Les deux victimes, blessées aux jambes et à un pied, sont également membres de la police nationale, au commissariat du Creusot selon le JSL.