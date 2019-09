Red Flames - Ives Serneels : "Nous formons une équipe avant tout"

(Belga) Après la large victoire contre la Croatie mardi soir pour le premier match des qualifications de l'Euro 2021 féminin de football, Ives Serneels, l'entraîneur des Red Flames, était ravi de la performance de ses joueuses mais sait que le chemin est encore long.

"Je n'avais pas pensé que le Croatie allait défendre si bas mais je suis content car les filles sont restées calmes. Nous avons fait tourner le ballon pour trouver les espaces et le 2-0 à la mi-temps nous a fait du bien. C'est agréable de voir la manière avec laquelle nous avons joué. Nous avons de bonnes individualités mais nous formons une équipe avant tout", a déclaré Serneels au micro de RTL. Avec ces six buts marqués, les Red Flames prennent la tête du groupe H grâce à la différence de buts. Un élément qui pourrait s'avérer important en vue de la qualification. "Nous avions dit aux filles avant le match que ce serait bien de marquer beaucoup. Dans cette campagne, chaque but est important et quand on peut s'imposer largement, il ne faut pas hésiter à le faire", a ajouté Serneels. Le prochain rendez-vous pour les Red Flames est programmé le 8 octobre prochain en Roumanie. "Nous nous étions imposé difficilement là-bas lors des qualifications pour le Mondial. Ce sera un déplacement compliqué mais je suis sûr que l'équipe sera prête." (Belga)