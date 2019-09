Temps variable, entre nuages, éclaircies et pluies, jusque mardi

(Belga) Mercredi après-midi, une perturbation atteindra le littoral et se déplacera progressivement vers l'Ardenne jusqu'en soirée, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Alors que de belles éclaircies persisteront encore temporairement sur l'est du pays, la nébulosité augmentera sur le centre avec d'abord un temps sec, ensuite de la pluie. Sur l'ouest, le ciel sera d'abord très nuageux à couvert avec de la pluie, puis des éclaircies alterneront avec les nuages porteurs de quelques averses. Les maxima seront compris entre 18° au littoral et 23° sur la Gaume. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest à ouest, assez fort au littoral, où il s'orientera à l'ouest-nord-ouest.

Mercredi soir, les dernières pluies présentes sur l'est s'évacueront vers l'Allemagne et une faible averse sera encore possible sur le nord. A l'arrière, il y aura d'abord de larges éclaircies, mais ensuite, les nuages deviendront à nouveau plus nombreux à partir de l'ouest en fin de nuit et le risque d'averses augmentera à nouveau au littoral et sur le nord du pays. De la brume ou des nuages bas seront possibles en Ardenne. Les minima seront compris entre 7° en Hautes Fagnes et 15° au littoral. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest, et au littoral il deviendra assez fort à fort de secteur nord-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Jeudi, le ciel deviendra rapidement nuageux à très nuageux avec un risque d'averses sur de nombreuses régions jusqu'en fin d'après-midi, mais aussi quelques éclaircies. Le temps sera peut-être un peu plus sec sur le sud-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 13° en Hautes Fagnes et 17° en Campine et en Gaume. Vendredi, le temps sera sec en journée avant l'arrivée en soirée et la nuit de précipitations par l'ouest. Les maxima seront proches de 20°. Le temps sera plutôt variable durant le week-end ainsi que lundi et mardi. Mercredi, il devrait faire un peu plus sec avec quelques périodes ensoleillées et des températures un peu plus chaudes. (Belga)