Brexit version relax: un député europhobe mis au pilori

Le spectacle de l'influent député europhobe Jacob Rees-Mogg, affalé de tout son long sur une banquette de la Chambre des communes en plein débat agité sur le Brexit, est devenu un mème viral. Symbole pour ses détracteurs d'un gouvernement "arrogant" et méprisant".

Au lendemain d'une cuisante défaite pour son chef Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, partisan d'un "Brexit dur", provoquait l'indignation de ses collègues, y compris dans les rangs tories, et des moqueries des internautes.

Lors de la séance particulièrement agitée de mardi, le leader de la Chambre -- petites lunettes cerclées et costume croisé rayé -- s'est allongé sur une banquette, semblant sur reposer, en levant les yeux aux ciel, tout sourire.

Sur Twitter, des montages le moquent, adossé nonchalamment à la courbe d'une infographie représentant la chute de la livre sterling ou encore la réduction du nombre des élus conservateurs depuis 2017.

Aux yeux des critiques, l'attitude de Jacob Rees-Mogg incarne une élite hautaine et insolente qui va à l'encontre des traditions et de la bienséance dans ce pays, berceau multiséculaire de la démocratie parlementaire.

Caroline Lucas, la dirigeante des Verts, a accusé Rees-Mogg, un proche de Boris Johnson, de se montrer "méprisant" envers la démocratie. "Le leader de la Chambre s'est vautré sur trois sièges, allongé, comme si ça l'ennuyait vraiment d'écouter (les députés)", a-t-elle fustigé dans un clip qui a fait la joie des réseaux sociaux.

Membre du gouvernement, Jacob Rees-Mogg, un eurosceptique intransigeant, est chargé des relations avec le Parlement depuis l'entrée en fonctions de Boris Johnson fin juillet.

Agé de 50 ans, il a étudié à Eton, pépinière de la classe dirigeante britannique, et à Oxford. Il a fait carrière dans la banque d'investissement et a co-fondé un fonds spéculatif.

Figure clivante, ce catholique, marié à une aristocrate et père de six enfants, est opposé au mariage homosexuel et à l'avortement.