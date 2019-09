La reine Mathilde va accueillir de jeunes talents dans le cadre d'une émission de la VRT

(Belga) La reine Mathilde aura prochainement une rubrique consacrée à des enfants musiciens dans le cadre de la nouvelle émission "Merci voor de muziek" sur la chaîne flamande één (VRT). Pendant sept semaines, de jeunes talents vont se succéder pour partager leur passion avec la souveraine.

Celle-ci recevra, au Palais, une galerie d'artistes en herbe: une harpiste, deux accordéonistes, un pianiste, un violoncelliste, un rappeur, un joueur de conga et deux chanteurs. Pour le huitième et dernier épisode, les jeunes se produiront ensemble lors d'un concert final. La Reine s'intéresse beaucoup à l'apprentissage de la musique chez les jeunes. Le Fonds Reine Mathilde a d'ailleurs soutenu plusieurs projets orientés sur cette thématique ces dernières années. "La musique permet aux jeunes d'en apprendre sur eux-mêmes, sur les autres et sur leur place au sein de la société. Peu importe qu'il s'agisse de chansons pop, de la musique de fanfare ou d'oeuvres classiques", a déclaré la souveraine. "Je suis persuadée que la musique peut vraiment aider les jeunes à se lancer dans la vie. Lors de nos conversations, je vois à quel point c'est enrichissant pour eux de partager cela." Cette rubrique hebdomadaire interviendra dans le cadre du programme "Merci voor de muziek" sur la VRT. (Belga)