Mort du cardinal Etchegaray, annonce le diocèse de Bayonne

Le cardinal Roger Etchegaray, ancien président de la conférence des évêques de France et proche du pape Jean-Paul II, est mort mercredi à l'âge de 96 ans, a annoncé sur son site internet le diocèse de Bayonne, où il finissait ses jours.

Le prélat basque, né à Espelette le 25 septembre 1922, est mort à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), où il était en maison de retraite depuis janvier 2017, après avoir pris congé du pape François, alors qu'il était vice-doyen du Collège des Cardinaux depuis 2005.

Cette grande figure de l'église catholique avait été créée cardinal par le pape Jean-Paul II. Considéré comme une des personnalités les plus ouvertes et communicatives de l'Eglise, il oeuvra toute sa vie pour l'oecuménisme, et le dialogue avec les juifs et avec les musulmans.

Homme de confiance de Jean-Paul II, affable et fin diplomate, il a rempli de nombreuses "missions spéciales" au nom du pape, se rendant notamment en Irak (à trois reprises) en Iran, à Sarajevo, à Cuba...

Diplômé de droit canonique, ce fils de mécanicien agricole avait fait ses études au séminaires d'Ustaritz, de Bayonne et de Rome puis à l'Université grégorienne de Rome.

Ordonné prêtre en 1947, il devient évêque en 1969 et commence son ministère dans le diocèse de Bayonne, poursuivant au sein de l'Episcopat dont il a été secrétaire général de 1966 à 1970.

Il a également été président du Conseil des épiscopats d'Europe avant de devenir évêque auxiliaire de l'archevêque de Paris, puis archevêque de Marseille (1970-1984).

Mgr Etchegaray a présidé la Conférence des évêques de France de 1975 à 1981. Il a ensuite été président du conseil pontifical 'Cor Unum" (1984-1995) et du conseil pontifical "Justice et paix" (84-98).

Il n'avait jamais perdu le contact avec la France, ses amis basques et ses anciens fidèles marseillais.

Le regard malicieux et les yeux bleus, il s'était entretenu en 2014 avec l'AFP dans son bourg natal d'Espelette, disant "garder un oeil sur le monde" malgré son grand âge, et se disant "indigné de l'individualisme ambiant".

Il égrenait ses souvenirs, ses missions pour Jean-Paul II en Chine, Haïti ou au Rwanda en plein génocide contre les Tutsis. Ou encore ses rencontres à La Havane avec le leader cubain Fidel Castro.

Grand-Croix de la Légion d'honneur, le cardinal Etchegaray a écrit plusieurs ouvrages sur la condition de prêtre ou ses propres expériences, et a publié en 2007 un livre d'entretiens sur sa vie, intitulé "J'ai senti battre le coeur du monde" (ed Fayard).

Ses obsèques doivent avoir lieu lundi dans la cathédrale de Bayonne, selon le diocèse.