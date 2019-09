Un quart des Français seulement jugent le gouvernement efficace sur le pouvoir d'achat

Seulement un quart des Français jugent efficace la politique du gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat (+ 2 points par rapport au 14 juin), et 31% qu'elle va permettre d'améliorer la situation du pays (+2 également), selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi.

75% des Français pensent que la politique du gouvernement ne va pas améliorer le pouvoir d'achat, 69% qu'elle ne permettra pas d'améliorer la situation du pays, 66% qu'elle n'est pas efficace pour relancer l'économie.

Seulement un quart des sondés également estiment que les efforts sont équitablement répartis selon les capacités de chacun (+3%), contre 75% qui pensent le contraire, et un petit peu plus, 26% (+5 points) jugent efficace la politique pour réduire les déficits publics.

41% des Français estiment également que le rythme des réformes engagées par Emmanuel Macron et son gouvernement est "trop lent", en très nette hausse (+16 poins), par rapport à la mesure réalisée il y a près d'un an.

Selon le sondage, l'image du président Macron s'adoucit par rapport à début 2019. 72% le jugent arrogant mais cela représente une baisse de 4 points, 69% le trouvent autoritaire (-9%). 56% disent qu'ils les "inquiète", pour 47%, il est sympathique (+7), pour 40% il est sincère (+8).

Enquête réalisée en ligne les 3 et 5 septembre auprès de 1.001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.