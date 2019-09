"La vie scolaire", bon élève du box office

"La vie scolaire", film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sur un collège sensible de banlieue parisienne, est entré directement à la première place du box office français pour sa première semaine en salles, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

Avec 485.000 entrées dans 375 salles, il ravit la tête du classement à "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino.

Deuxième film du slammeur Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, "La vie scolaire" évoque les problèmes d'éducation et de déterminisme social dans un collège sensible de Saint-Denis.

De son côté, avec 380.000 spectateurs pour sa troisième semaine, le nouveau Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, dépasse la barre des 2 millions d'entrées.

A la troisième place, "Le roi lion", remake du dessin animé culte qui mêle cette fois prises de vue réelles et animation en 3D, cumule 9,2 millions de spectateurs en sept semaines.

1. "La vie scolaire": 485.386 entrées (nouveauté) - 375 copies

2. "Once Upon a Time... in Hollywood": 380.858 entrées (cumul 3e semaine: 2.049.159) - 727 copies

3. "Le roi lion": 270.175 entrées (cumul 7e semaine: 9.271.668) - 799 copies

4. "Wedding nightmare": 233.242 entrées (nouveauté) - 279 copies

5. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw": 195.236 entrées (cumul 4e semaine: 2.253.974) - 705 copies

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2019.