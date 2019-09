Un défilé de vedettes au jubilé de Vincent Kompany à Manchester City

(Belga) De nombreuses vedettes du ballon rond seront présentes le 11 septembre prochain à l'Etihad Stadium pour participer au jubilé de Vincent Kompany avec Manchester City.

Cet été, Kompany a décidé de revenir à Anderlecht et de quitter Manchester City après onze saisons avec les Skyblues lors desquelles il aura raflé douze trophées. Des années inoubliables qu'a voulu honorer le Diable Rouge en organisant un match de Gala entre des légendes de Manchester City et une équipe 'All-Stars' de Premier League. Les Cityzens seront dirigés par Pep Guardiola et aligneront notamment Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Joe Hart, Kolo Toure, Samir Nasri, David Silva, James Milner, Craig Bellamy, Sergio Aguero, Edin Dzeko et Mario Balotelli. En face, le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez aura sous ses ordres des joueurs comme Edwin Van der Sar, Shay Given, les frères Neville, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs, Cesc Fabregas, Thierry Henry et Robin van Persie. Blessé avec Anderlecht, Vincent Kompany pourrait renoncer à jouer. La somme récoltée lors de ce match de gala sera destinée à 'Tackle4MCR', une initiative lancée par Kompany avec le bourgmestre de Manchester Andy Burnham pour aider les sans abris de la ville anglaise. (Belga)