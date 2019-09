Bruxelles: Une centaine de personnes évacuées à la suite d'un incendie à Koekelberg

(Belga) Un incendie s'est déclaré mercredi soir vers 22H00 dans un sous-sol lié à deux blocs d'appartements de seept étages de haut, rue Schmitz à Koekelberg, a indiqué peu après minuit Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une centaine de personnes ont été évacuées à cause de l'important dégagement de fumée qui montait dans les étages. Quatre personnes ont été secourues et quatre ont été admises à l'hôpital.

Les pompiers ont secouru avec une auto-échelle quatre personnes qui s'étaient réfugiées sur leur balcon. Au total, quatre personnes ont été transférées à l'hôpital dans un état d'intoxication légère. Les personnes évacuées ont été accueillies dans la salle de sport communale située à proximité. Le bourgmestre s'est rendu sur place. La Croix-Rouge propose une assistance psychologique ainsi que des boissons, des couvertures et de la nourriture. L'incendie, déclenché par une remorque et du matériel stocké qui ont pris feu, a été éteint relativement rapidement. Il y avait notamment des panneaux d'isolation liés à un chantier en cours, ce qui pourrait expliquer le fort dégagement de fumée. Les causes du départ du feu sont encore indéterminées. A minuit, les pompiers étaient en train de mesurer les taux de monoxyde de carbone (CO) dans les locaux pour s'assurer que les habitants puissent regagner leurs appartements sans risque. "Des rues avoisinantes ont été privées d'électricité", a ajouté Walter Derieuw. "Une cabine à haute tension a probablement été touchée. La situation est cependant rétablie. Il faut encore voir si l'électricité peut ou non être rétablie dans l'îlot où l'incendie a eu lieu. C'est à Sibelga de voir cela". Les pompiers terminent aussi de ventiler les lieux pour dissiper la fumée dans les escaliers et les couloirs. L'incendie a mobilisé deux autopompes et deux auto-échelles en plus des ambulances.