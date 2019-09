Temps variable et frais avec des averses jeudi

(Belga) Le temps sera variable jeudi, avec des averses sur de nombreuses régions mais aussi quelques éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Vers le sud­ ouest du pays, les averses seront moins nombreuses et le temps sera le plus souvent sec. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Haute Belgique et 17 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest puis nord­-ouest. A la mer, il sera d'abord fort, puis deviendra modéré en cours de journée.

Jeudi soir, les dernières averses s'évacueront rapidement par l'est du pays. La nuit prochaine, le temps sera sec partout sous un ciel serein à peu nuageux. En Ardenne, des bancs de brouillard pourront se former en cours de nuit. Les minima seront très frais, compris entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés en bord de mer. Le vent sera d'abord modéré de secteur nord­-ouest, puis il deviendra faible de sud­-ouest ou de direction variable. Vendredi, le temps sec en journée avant l'arrivée en soirée et durant la nuit de précipitations par l'ouest. Les maxima seront proches de 20 degrés. Durant le week­-end, le temps sera de nouveau variable avec des averses. (Belga)