De plus en plus de Belges vont travailler à vélo: il y a plus d'avantages que vous ne le pensez

Les employés belges sont de plus en plus nombreux à se rendre sur leur lieu de travail à vélo. En effet, le nombre de ceux qui reçoivent une indemnité a explosé ces 2 dernières années : plus 25 %.

Désormais, ce sont plus d'un demi-million de personnes qui sont concernées. Les employés touchent en moyenne, 252 euros de plus par an, pour se déplacer à vélo.

Il faut dire que pédaler à la fraîche plutôt que pester au volant dans les embouteillages présente pas mal d'avantages. Pour la santé et pour le portefeuille: le défraiement offert par les entreprises atteint les 24 centimes du kilomètre, mais surtout, il y a les économies réalisées en utilisant moins sa voiture, voire en s'en débarrassant complètement.





Les entreprises s'y retrouvent aussi

L'entreprise y gagne elle aussi, d'après l'Union wallonne des entreprises. Car ces travailleurs sont en meilleure forme. Les chiffres prouvent que les personnes qui viennent au travail à vélo sont malades en moyenne un ou deux jours en moins par an. Et ce sont des gens qui arrivent à l'heure et qui sont plus productifs.

Résultat: il y a trois fois plus d'entreprise qui ont demandé le label "Tous vélo actifs" lancé par la Région wallonne.