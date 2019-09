Ipad, timbres gratuits, cours de langue et vols surclassés: les petits avantages des députés wallons scrutés à la loupe

Les 75 députés wallons ont effectué leur rentrée ce mercredi. Et ils ont tous reçu un nouvel IPad. Avec cet outil, ils devraient économiser plus de 600.000 euros de papiers, nous informent les journaux du groupe SudPresse. Depuis 2014, les parlementaires disposent d'une tablette offerte par l'Etat. Selon germain Mugemangango, député PTB, cela n'est pas nécessaire. Et de développer: "Je ne comprends pas pourquoi on ne demande pas aux parlementaires s'ils en possèdent déjà une. C'est mon cas. Du coup, cet iPas du parlement est dans une boîte et je ne l'utilise pas."

Entre-temps, dans les coulisses du parlement, cela s'affaire à la recherche d'un informaticien pour pouvoir se connecter à la 4G.

Mais ce n'est pas le seul avantage dont les députés bénéficient. Ils ont également en leur possession un abonnement aux transports en commun illimité, des avantages pour obtenir des assurances chez un assureur célèbre, la possibilité de suivre des cours de langues pour 2.500 euros, un millier de timbres, la possibilité d'être surclassé sur les vols en avion de la compagnie Brussels Airlines, des cartouches pour imprimante, un GSM, et des cartes de parking gratuites font aussi partie du "package".

Pour éviter tous les débordement, tout est rigoureusement passé au peigne fin lors de contrôles effectués par la commission de contrôle des dépenses électorales et par la comptabilité des partis politiques.