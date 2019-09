Les Belges ont les factures de gaz les MOINS élevées d'Europe: pourquoi?

Les Belges ont les factures de gaz les moins élevées d'Europe. C'est la CREQ, Commission Régulation de l'Electricité et du Gaz, qui a comparé nos prix à ceux de nos voisins. Chez nous, ils sont nettement plus bas.

À combien s'élève la facture annuelle pour une famille moyenne ? "En juillet, la facture moyenne est de l'ordre de 1.030 euros pour une famille de 4 personnes qui se chauffent au gaz, explique Laurent Jacques, porte-parole de la Commission Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). C'est parmi les moins cher d'Europe. On passe devant le Royaume-Uni qui est à peu près à 1.160 euros et on est loin devant les Pays-Bas qui sont à 2.000 euros."

Pourquoi la facture belge est-elle la plus faible d'Europe ? "La Belgique est une véritable plaque tournante en matière de gaz naturel en Europe. On a des canalisations qui viennent de Norvège, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni, mais aussi le terminal de Zeebrugge qui permet d'importer du gaz sous forme liquide par bateau, notamment du Qatar et bientôt de Russie. Dernier élément, la facture de gaz est nettement moins taxée que la facture d'électricité."

Cette situation va-t-elle durer ? "Vers l'hiver, on a un effet saisonnier. Les prix augmentent puisqu'on consomme plus de gaz pour se chauffer. Les prix sont à la hausse, donc il est intéressant de comparer son contrat avec les offres du marché."