Eboal a déjà fait 2.050 morts en RDC, dont 52 en huit jours

Le dernier bilan en date de mercredi fait état de 2.050 décès d'Ebola pour 3.049 cas, détaille le comité national multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola dans son bulletin quotidien. Cela représente une progression de 52 décès par rapport au mardi 27 août et de 44 décès par rapport au mercredi 28 août, date à laquelle la barre des 2.000 morts avaient été franchie. Plus de 200.000 personnes ont été vaccinées au fil de cette dixième épidémie sur le sol congolais, de loin la plus grave. C'est la deuxième plus mortelle après celle qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest en 2014 (Guinée, Liberia, Sierra Leone, 11.000 morts). L'épidémie touche actuellement trois provinces de l'est de la RDC: le Nord-Kivu d'où elle est partie, l'Ituri et le Sud-Kivu. Elle a également touché l'Ouganda voisin. La lutte contre l'épidémie est confrontée aux résistances d'une partie de la population mais aussi aux violences liées à l'activisme de nombreux groupes armées dans la région (130, selon les experts du Groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York). Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a effectué le weekend dernier une visite de solidarité et de soutien aux populations de la région touchées par ces fléaux.