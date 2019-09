Environ 3 millions de contribuables paieront des impôts pour 2018 malgré l'"année blanche"

Quelque 3 millions de contribuables vont devoir payer un impôt au titre de leurs revenus exceptionnels perçus en 2018 alors que la majorité des contribuables n'ont pas payé d'impôts sur leurs revenus de l'an dernier, "année blanche", selon le gouvernement.

"2,8 millions de contribuables vont payer un impôt pour 2018", a déclaré jeudi le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin. Selon Bercy, "ils seront probablement 3 millions lorsque toutes les taxations seront émises".

Au total, les impôts dus au titre des revenus exceptionnels (bonus, indemnités de départ à la retraite et autres rentrées non récurrentes) représentent plus de 5,4 milliards d'euros de recettes pour l'Etat, indique Bercy.

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, le gouvernement a décidé de ne pas taxer les revenus courants de 2018, car cela aurait entraîné une double imposition pour les ménages. Cette mesure, qualifiée d'"année blanche", ne s'est toutefois pas appliquée aux revenus exceptionnels, qui sont restés soumis à l'impôt.

Faisant le bilan de la campagne 2019 de l'impôt sur le revenu, M. Darmanin a précisé qu'in fine ce sont 18,1 millions de contribuables "qui n'ont pas payé d'impôt du tout dans le cadre de l'année blanche".

Par ailleurs, le taux de recouvrement atteint déjà 98,5%, a-t-il souligné, ajoutant qu'il espérait pouvoir "atteindre 99% voire plus", ce qui serait "tout à fait remarquable", sachant qu'un point supplémentaire "représente 700 millions d'euros de recettes" pour l'Etat.

M. Darmanin a par ailleurs confirmé la mise en place de plusieurs "améliorations" de cette réforme phare de l'exécutif: la possibilité pour les ménages de moduler leur taux d'imposition de 2020 dès la mi-novembre et celle de refuser ou réduire l'avance sur les crédits d'impôts directement sur le site internet des impôts.

Il a aussi rappelé que la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu annoncée au printemps par Emmanuel Macron, serait appliquée dès janvier 2020 sans démarche particulière des contribuables.