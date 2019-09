F1: les pilotes prônent la sécurité mais rappellent que le danger est inéluctable

Quatre jours après la mort du pilote français de Formule 2 Anthoine Hubert lors d'une course sur le circuit belge de Spa-Francorchamps, les pilotes de F1 prônaient jeudi la sécurité tout en rappelant que le danger est partie intégrante de leur sport.

"La sécurité, on en parle depuis samedi 18h35 (l'heure à laquelle le décès d'Hubert a été annoncé, ndlr)", assure Romain Grosjean, directeur de leur syndicat, le GPDA (Grand Prix Drivers' Association). "On est déjà en communication avec la FIA (la Fédération internationale de l'automobile, ndlr) pour essayer d'avancer et aider un maximum. Essayer de comprendre aussi."

"Il faut qu'on comprenne ce qu'il s'est passé (...) Mais, encore une fois, tu peux écrire tous les scénarios de la terre, il y en a toujours un que tu n'auras pas prévu", ajoute le Français de Haas.

Par ailleurs, conclut-il, "si ce sport est aussi attirant, c'est parce qu'il y a une notion de danger".

Une opinion que partage le quintuple champion du monde britannique Lewis Hamilton. "Le facteur danger est toujours là et il faut que tout le monde s'en souvienne, estime le pilote Mercedes. C'est toujours un sport dangereux et cela le restera. Il faut bien évidemment continuer de travailler à le rendre plus sûr."

"Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faudrait maintenant modifier tous les circuits", tempère pour sa part Max Verstappen. "Je pense que cet accident était à la fois exceptionnel et le fruit de la malchance", avance le Néerlandais de Red Bull. "Il y a beaucoup de virages dangereux au calendrier, ça fait partie de la F1 et de la course automobile, malheureusement."

A Spa-Francorchamps samedi, Anthoine Hubert a été impliqué, au début du 2e tour de la course de F2 (le dernier échelon des formules de promotion en sport automobile avant la F1), dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa, immédiatement après une sortie de piste du Français Giuliano Alesi.

Hubert est mort des suites de ses blessures tandis que Correa a été opéré de fractures aux jambes et d'une blessure mineure à la colonne vertébrale. Alesi, lui, est indemne.

L'accident a eu lieu dans l'une des parties les plus rapides du circuit belge, le Raidillon, où la piste remonte brusquement après une descente, les pilotes évoluant à l'aveugle au sortir de la montée.

Après l'annulation des deux courses de F2 prévues en Belgique, le Championnat reprend ce week-end à Monza, en Italie, en marge du Grand Prix de F1.