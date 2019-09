La rappeuse américaine Nicki Minaj annonce sa retraite

(Belga) La rappeuse américaine Nicki Minaj a surpris ses fans jeudi en annonçant qu'elle prenait se retraite pour se concentrer sur sa vie familiale.

La New-Yorkaise de 36 ans, connue pour son style provocateur et ses tubes comme "Anaconda", est fiancée avec un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans les prochains mois. "J'ai décidé de prendre ma retraite et de profiter de ma famille", a-t-elle tweeté jeudi. Depuis 2010, elle a sorti quatre albums et collaboré fréquemment avec des grandes stars nord-américaines du rap, comme Drake ou Lil Wayne. Son style haut en couleurs et son évocation crue de la sexualité lui ont permis de conquérir les classements américains de ventes de disques. Elle a récemment fait la Une des journaux en raison de ses altercations avec Cardi B, l'autre rappeuse à succès du moment. Les annonces de retraite sont légions dans le rap. Cependant, les artistes finissent souvent par en sortir.