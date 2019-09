Euro-2020: l'Espagne de Moreno maintient son carton plein

Guidée par son nouveau sélectionneur Robert Moreno, l'Espagne s'est imposée en Roumanie avec brio puis avec cran (2-1) jeudi en qualifications pour l'Euro-2020, continuant son sans-faute en tête du groupe F pour conserver cinq points d'avance sur son premier poursuivant.

Dominateurs à Bucarest, les Espagnols ont pris l'avantage sur un penalty de Sergio Ramos (29e), qui n'est plus qu'à une unité du record de sélections en Espagne détenu par Iker Casillas (167 sél.), puis un but de Paco Alcacer (47e).

Et ils ont ensuite tenu bon, sauvés par deux parades de leur gardien Kepa Arrizabalaga dans le temps additionnel, après la réduction du score de Florin Andone (59e) et le carton rouge direct récolté par le défenseur Diego Llorente (79e).

Ce succès permet à la "Roja" de maintenir son avance en tête de la poule à mi-parcours: l'Espagne (1re, 15 pts) s'est constitué un joli matelas d'avance sur la Suède (2e, 10 pts).

C'est une première réussie pour Robert Moreno, ancien adjoint de Luis Enrique bombardé sélectionneur en juin après avoir assuré l'intérim au nom de son ami et mentor, endeuillé par la maladie puis le décès d'une de ses filles.

A l'Arena Nationala de Bucarest, les Espagnols ont produit un football séduisant, comme l'avait souhaité Moreno. Son équipe a livré un récital en première période, donnant le tournis à la défense à cinq de la Roumanie. Et il a fallu de multiples parades de l'excellent gardien lyonnais Ciprian Tatarusanu pour éviter à la Roumanie de boire la tasse (2e, 6e, 11e, 35e, 37e).

- Ramos tout proche de Casillas -

Le match a basculé sur une semelle évitable commise sur Dani Ceballos. L'arbitre allemand Deniz Aytekin, connu pour avoir arbitré la fameuse "remontada" du FC Barcelone face au Paris SG (6-1) en 2017, a sifflé un penalty logique, transformé par le capitaine espagnol Ramos (29e).

Au passage, ce dernier a inscrit son 21e but en 166 sélections et n'est plus qu'à une unité du record d'apparitions sous le maillot espagnol, détenu par son ancien équipier Iker Casillas (167 sél.). Sauf surprise, Ramos devrait l'égaler dimanche lors de la réception des îles Féroé à Gijon (nord de l'Espagne).

Cette ouverture du score a récompensé la mainmise espagnole et, juste après la pause, Alcacer a confirmé cet ascendant en doublant la mise (47e).

Certes, la Roumanie n'a pas désarmé: à l'heure de jeu, Andone a réduit la marque d'une tête piquée (59e), puis Llorente a laissé l'Espagne à dix après une faute en position de dernier défenseur (79e).

Mais la "Roja" a préservé le score, à l'image des deux parades décisives du gardien Kepa Arrizabalaga (90e+1, 90e+2). Et la recrue parisienne Pablo Sarabia a pu connaître sa première sélection, en jouant le dernier quart d'heure et en signant notamment une frappe trop enlevée (87e).