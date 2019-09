Brigitte Macron "vraiment moche", dit un ministre de Bolsonaro

(Belga) Le ministre brésilien de l'Economie a estimé jeudi que Brigitte Macron, l'épouse du président français, était "vraiment moche", lançant une nouvelle charge contre la Première dame déjà attaquée sur son physique par le président Jair Bolsonaro.

"Le président l'a dit, et c'est la vérité. Cette femme est vraiment moche", a déclaré Paulo Guedes, poids lourd du gouvernement, après les commentaires récents du président Bolsonaro sur l'épouse d'Emmanuel Macron, qui avaient provoqué l'indignation en France comme au Brésil. Il y a beaucoup de "vérité" dans ce qu'a dit Jair Bolsonaro, a insisté le ministre lors d'un débat avec des hommes d'affaires à Fortaleza (nord-est), au sujet de ces propos jugés "extraordinairement irrespectueux" par le chef de l'Etat français. "Le président (Bolsonaro) l'a dit, et c'est la vérité. Cette femme est vraiment moche", a dit le ministre, déclenchant un tonnerre d'applaudissements. Après une pause, il a ajouté en souriant: "Il n'y a pas de femme moche, seulement de femme regardée sous le mauvais angle". Peu après, son service de presse a publié un communiqué dans lequel le ministre "présente ses excuses pour la plaisanterie faite aujourd'hui (jeudi) lors d'un événement public à Fortaleza (Ceara, nord), quand il a mentionné la Première dame française". "L'intention du ministre était d'illustrer le fait que les questions pertinentes et urgentes pour le pays n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans le débat public. Il n'y avait aucune intention de proférer des offenses personnelles", ajoute le communiqué. Face au tollé, Jair Bolsonaro avait fini par retirer son commentaire d'un post offensant sur Facebook concernant le physique de Mme Macron, en plein bras de fer entre Brasilia et Paris sur les incendies en Amazonie. Il avait écrit : "n'humilie pas, mec, MDR" ("mort de rire") en commentaire à un montage photo montrant Mme Macron sur une photo désavantageuse et Michele Bolsonaro rayonnante le jour de l'investiture de son époux à la présidence. "Maintenant vous comprenez pourquoi Macron attaque Bolsonaro?", avait demandé l'internaute sur son compte Facebook. De nombreux internautes au Brésil avaient apporté leur soutien à Brigitte Macron, s'excusant auprès d'elle en dénonçant des propos intolérables et sexistes.