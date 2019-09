L'autoroute E40 fermée près d'Eupen: un camion sur le flanc bloque les 3 bandes

L'autoroute E40 est fermée à hauteur de Baelen, juste après Eupen, peu après 6 heures ce matin. Un accident a eu lieu alors que des travaux sont en cours sur la chaussée.

Un camion est sur le flanc et bloque toutes les bandes. Il va falloir du temps pour l'évacuer. L'autoroute ne devrait donc pas rouvrir de suite. En attendant, une déviation est mise en place via la sortie "Eupen" et la N3.