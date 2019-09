Une Indienne qui affirme avoir 73 ans a donné naissance à des jumelles

Une Indienne prétendant avoir 73 ans a donné naissance à deux jumelles, ont indiqué vendredi les médecins qui l'ont assistée dans son accouchement. Il s'agirait de la plus vieille mère du monde.



Une fécondation in vitro a permis à Erramatti Mangayamma d'accoucher jeudi des deux filles par césarienne, à Guntur dans l'État d'Andhra Pradesh. Umashankar Sanakkayala, qui emmenait une équipe de dix médecins, a précisé que la dame était mariée depuis 57 ans à Sitharama Rajarao, un octogénaire, mais que le couple n'avait jamais pu avoir d'enfant. "C'est un miracle de la médecine moderne. La FIV ne repose pas que sur la science. La grâce de Dieu a aussi son rôle à jouer", a commenté le médecin, précisant que la mère et les deux bébés étaient en bonne santé. "Nous avons vérifié son certificat scolaire, qui est authentique et mentionne une date de naissance au 1er juillet 1946".



Le record de la plus vieille maternité est détenu jusqu'ici par une Espagnole de 66 ans, qui a accouché en 2006, selon le Guinness World Records. Mme Mangayamma a envisagé la fécondation in vitro après que sa voisine a donné la vie à l'âge de 55 ans, selon la presse locale.