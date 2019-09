Wall Street en petite hausse après le ralentissement des créations d'emplois aux Etats-Unis

Wall Street évoluait en légère hausse peu après une ouverture erratique vendredi, alors que les créations d'emplois aux Etats-Unis ont ralenti au mois d'août, renforçant les attentes des investisseurs sur une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette de la cotation new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,20%, à 26.780,64 points, vers 14h30 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,02%, à 8.118,10 points, et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,16%, à 2.989,81 points.

La Bourse new-yorkaise avait clôturé en forte hausse jeudi, l'annonce d'une rencontre bilatérale entre la Chine et les Etats-Unis en octobre ayant contribué à rassurer les marchés sur la guerre commerciale que se livrent les deux premières économies mondiales: le Dow Jones avait pris 1,41% et le Nasdaq avait grimpé de 1,75%.

Vendredi, un rapport du département du Travail a confirmé un ralentissement dans les créations d'emplois aux Etats-Unis en août avec 130.000 emplois créés le mois dernier contre 159.000 en juillet. Les analystes s'attendaient à un meilleur score à 171.000.

Les chiffres ont toutefois été suffisamment solides pour maintenir un taux de chômage stable à 3,7%, proche de son plus faible niveau en 50 ans.

- Baisse de taux -

Les créations d'emplois inférieures aux attentes ont renforcé la conviction des acteurs du marché que la Fed va de nouveau abaisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'économie lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 septembre.

"Le rapport du ministère du Travail rend encore plus probable une diminution de 25 points de base (0,25%) des taux d’intérêt lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

Au rang des bonnes nouvelles pour les employés américains, le salaire horaire moyen a grimpé de 11 cents en août à 28,11 dollars, la plus forte hausse depuis un an. Ce progrès pourrait attirer l'attention de certains membres de la Fed, plus attentifs à l'évolution de l'inflation.

En plein conflit commercial entre Washington et Pékin et avec le ralentissement de l'économie mondiale, la Banque centrale chinoise (PBOC) a de son côté annoncé vendredi une baisse des dépôts que les banques sont obligées de garder dans leurs coffres, une mesure qui leur permet de prêter davantage aux entreprises.

Le taux à 10 ans sur la dette américaine a baissé dans le sillage de la publication du rapport du ministère du Travail avant d'effacer ses pertes. Il s'établissait à 1,564% vers 14h30 GMT, en légère hausse par rapport à sa clôture de la veille (1,559%).

Sur le front des valeurs, Facebook lâchait 2%. Une coalition d'Etats américains, dont New York, a annoncé vendredi lancer une enquête antitrust sur la gestion des données personnelles des utilisateurs du réseau social et sur les pratiques commerciales du groupe.

Le spécialiste de l'habillement sportif et des vêtements de yoga Lululemon Athletica grimpait de 7,3% après avoir dévoilé jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Le groupe de transactions numériques DocuSign bondissait quant à lui de près de 20% après avoir publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu.