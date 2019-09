Le corps sans vie d'une mère de famille découvert dans un étang à Louvain-la-Neuve

Le corps sans vie d'une femme a été découvert par un passant, vendredi après-midi peu après 17h00, dans le quartier du Biéreau, à Louvain-la-Neuve, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.



Le témoin a constaté la présence de la victime dans un petit étang situé à proximité de la rue Emile Goese. Lorsque les pompiers et les policiers sont arrivés sur les lieux, elle était décédée. Il s'agit d'une habitante de Louvain-la-Neuve, née en 1965 et mère de deux enfants. L'intervention d'un médecin légiste a été requise en vue de déterminer la cause du décès. L'hypothèse de l'accident a été retenue par les autorités judiciaires, a signalé en milieu de soirée un porte-parole du parquet brabançon.