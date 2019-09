75 ans de la Libération - Un bal populaire referme les festivités à Bruxelles du 75e anniversaire de la Libération

(Belga) Un bal populaire sur la place de la Chapelle referme vendredi soir la semaine de festivités et d'activités officielles organisées par la Ville de Bruxelles pour marquer le 75e anniversaire de la Libération de la Belgique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes aux premières heures. Certaines se sont prêtées au jeu en allant s'habiller et se coiffer à la mode des années 1940 dans les tentes installées sur place. Des jeux en bois géants, un coin beauté, ou encore un décor de 1944 pour prendre des selfies sont entre autres à disposition durant la soirée. Le bal s'est ouvert à 18h00 avec des initiations au Lindy Hop. A partir de 19h30, deux concerts des groupes Hop Sh Bam - Big Band quintet et Mike Fantom and the Bop-A-Tones ont animé la soirée. Un DJ set refermera la fête à compter de 22h30. (Belga)