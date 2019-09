Ahmed Laaouej: "CD&V et Open Vld ont la clé des négociations fédérales"

(Belga) "Contrairement à ce que l'on dit, la clé des négociations n'est pas au Parti socialiste, mais au CD&V et à l'Open Vld", affirme samedi le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, dans les colonnes du Soir.

Interrogé sur des positions divergentes au sein du PS quant à la possibilité de discuter avec la N-VA ou non, Ahmed Laaouej répond: "Un parti politique est composé d'individus qui ont chacun leur perception, mais, fondamentalement, Elio Di Rupo et Paul Magnette sont sur la même longueur d'onde. Ce qui doit primer, c'est la mise en place d'une autre politique au niveau fédéral. Je ne suis pas sûr que la N-VA soit prête à en discuter avec nous. Et puis, un élément est occulté pour le moment. C'est l'attitude du CD&V et de l'Open VLD. Contrairement à ce que l'on dit, la clé des négociations n'est pas au Parti socialiste. Le PS est clair: il vient avec son programme et ses priorités. La clé se situe au CD&V et à l'Open VLD." "Quels schémas (ces deux partis flamands) ont-ils en tête? ", poursuit-il. "Un seul schéma (une majorité PS/N-VA, NdlR)? Ou acceptent-ils d'envisager ce qui a pu se faire lors de la désignation de Patrick Dewael (Open VLD) comme président du Parlement (une majorité de type arc-en-ciel avec les socialistes, les libéraux, les écologistes, plus le CD&V, NDLR)? Il y a une alternative." Ahmed Laaouej revient par ailleurs sur la succession de Laurette Onkelinx lors des élections internes du PS bruxellois. Selon les informations de L'Echo, il aurait tenté de déstabiliser la désignation de Nawal Ben Hamou comme secrétaire d'Etat, ce qu'il dément. "Ces attaques à mon encontre m'encouragent à me porter candidat à la présidence de la Fédération bruxelloise du parti", déclare-t-il. (Belga)