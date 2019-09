Didier Reynders bien parti pour être nommé commissaire européen du Budget

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR), serait nommé commissaire européen en charge du Budget, d'après une liste provisoire que l'agence Belga et le quotidien De Standaard ont pu consulter. La nouvelle présidente de l'exécutif européen, l'Allemande Ursula von der Leyen, doit présenter son équipe mardi.



D'après cette liste, l'Espagnol Josep Borrell deviendrait le prochain haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, la Danoise Margrethe Vestager récupérerait le numérique et le Néerlandais Frans Timmermans se verrait attribuer la politique climatique. Tous trois seraient désignés vice-présidents. Il apparaît également que la Française Sylvie Goulard accéderait à la Concurrence, tandis que l'ex-Premier ministre italien Paolo Gentiloni deviendrait compétent pour le Marché intérieur.

La Défense et l'Espace seraient confiés à la Grecque Margaritis Schinas, tandis que les Affaires intérieures iraient à l'Autrichien Johannes Hahn. L'actuel détenteur du poste, Dimitris Avramopoulos, est en charge de la Migration également, mais cette compétence pourrait ne pas être dévolue à l'Autrichien.

Mme Von der Leyen, première femme à diriger la Commission européenne, a exprimé le souhait d'avoir pour la première fois de l'histoire un exécutif totalement paritaire. Selon la liste qui circule, son équipe compterait actuellement 12 femmes, sans compter la Roumanie dont les deux candidats (un homme et une femme) n'ont pas encore été départagés. Leurs deux noms figurent encore sur la liste.

La Commission compte 27 commissaires au total, soit un pour chaque Etat membre, à l'exception du Royaume-Uni qui s'apprête à quitter l'Union. Une fois l'équipe officielle constituée, le Parlement européen doit encore donner son aval ou non à la nouvelle équipe, après avoir auditionné chacun des prétendants entre le 30 septembre et le 8 octobre.