Trois cent Camerounais protestent à Bruxelles contre le passage sous silence du génocide

(Belga) Près de 300 Camerounais ont manifesté samedi à Bruxelles pour informer la population européenne du passage sous silence par leurs gouvernements du génocide en cours au Cameroun. Les manifestants ont défilé de la place Poelaert jusqu'à la place du Luxembourg.

La manifestation a été organisée par le Collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora. Des Camerounais de différents pays sont venus à Bruxelles. Leur objectif: faire comprendre à l'Europe que le gouvernement de leur pays d'origine reste muet sur un génocide en cours. Ils exigent que les Européens mais aussi les Belges ouvrent les yeux sur la situation au Cameroun. "Il est de leur devoir de savoir que leur gouvernement dépense l'argent des contribuables belges pour le gouvernement camerounais, qui commet un génocide dans la région anglophone du Cameroun, torture des opposants politiques et viole les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux libertés", ont indiqué les manifestants.