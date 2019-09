Qualifications Euro 2020 - Kane et l'Angleterre terrassent la Bulgarie, Vojvoda (Standard) buteur avec le Kosovo

(Belga) Sans surprise l'Angleterre s'est débarrassée de la Bulgarie sans trop de soucis samedi pour son troisième match dans le groupe A des qualifications pour l'Euro 2020. A Wembley, les Three Lions se sont imposés 4-0 pour signer leur troisième victoire et soigner leur goal average qui est désormais de 14 à 1.

Quelque peu surprise par le début de match courageux des Bulgares, l'Angleterre a mis un petit quart d'heure à se mettre en route. La suite de la rencontre a ensuite été impeccable. Une bévue de la défense bulgare a permis à Harry Kane de lancer la machine et de donner l'avantage aux siens (24e). Le buteur de Tottenham a remis ça en deuxième période sur un penalty parfaitement botté (50e) juste avant que Raheem Sterling ne fasse 3-0... sur un assist de Kane (55e). Le festival de l'avant-centre anglais ne s'est pas arrêté là car un nouveau penalty décrété en faveur des Anglais lui a permis d'ajouter une 26e goal à son butin en sélection (73e). Au classement, l'Angleterre est logiquement en tête et compte un point de plus que le séduisant Kosovo (1 match de plus). Plus tôt dans l'après-midi, les Kosovars ont remonté la Tchéquie en répondant au but de Patrick Schick (16e) par les buts de Vedat Muriqi (20e) et de Mergim Vojvoda (67e). Auteur de son premier but en sélection, le Standardman a profité d'une distraction de la défense adverse pour marquer des suites d'un corner. Dans le groupe B, l'Ukraine a renforcé sa première place grâce à un succès 0-3 contre la Lituanie. L'attaquant Gantois Roman Yaremchuk a notamment été protagoniste du 3e but des siens avec une passe décisive à l'ancien genkois Ruslan Malinovskyi. Les Ukrainiens (5 matches) s'envolent au classement avec 13 points en attendant le duel de samedi soir entre la Serbie (4 pts, 3 matches) et le Portugal (2 pts, 2 matches) qui sont destinés à reprendre la 2e place du groupe au Luxembourg (4 pts). Enfin dans le groupe H, l'Islande s'est provisoirement emparée de la tête du classement grâce à son succès 3-0 contre la Moldavie. Les Islandais ont 12 points et attendent les résultats de Turquie (9pts) - Andorre (0) et de France (9) - Albanie (6) pour savoir s'ils seront rejoints en soirée. (Belga)