Canada: la ministre de l'Environnement sous protection après une vague de menaces

(Belga) La ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, a annoncé samedi bénéficier ponctuellement d'une protection policière, une mesure rarissime dans son pays, à la suite d'une vague d'insultes et de menaces liées à ses prises de position sur le changement climatique.

"Le sexisme bruyant et les commentaires haineux visant les gens qui travaillent sur le changement climatique sont inacceptables", a déploré Mme McKenna dans une déclaration à l'AFP. La ministre a dit être confrontée à des torrents d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux et même dans la rue. Elle a notamment raconté avoir été copieusement injuriée par un individu depuis la fenêtre ouverte d'une voiture alors qu'elle se trouvait devant un cinéma avec ses enfants. Catherine McKenna a eu la responsabilité de fixer l'objectif de 30% de réduction de CO2 par le Canada en 2030 par rapport à 2005 lors de la signature de l'Accord de Paris sur le climat en 2015. Cela lui a attiré sur les réseaux sociaux de nombreux surnoms injurieux tels que "Barbie climatique", "ordure" ou "ennemie du peuple". Il est exceptionnel que des responsables politiques canadiens, même de haut niveau, bénéficient d'une protection policière. Il n'est pas rare de croiser à Ottawa le ministre des Affaires étrangères se rendant à vélo à une conférence de presse, ou le ministre des Finances faire la queue dans une épicerie. La lutte contre le réchauffement climatique s'annonce comme un thème majeur des élections générales au Canada en octobre, les deux principaux partis politiques, au coude-à-coude dans les sondages, soutenant des positions diamétralement opposées sur le sujet sur fond de polarisation croissante de la vie politique. Le Premier ministre libéral Justin Trudeau, qui brigue un deuxième mandat, se présente comme un champion en la matière, tandis que son principal rival, le conservateur Andrew Scheer, a promis de supprimer la taxe carbone immédiatement s'il est élu. amc/bfm/roc/ybl (Belga)