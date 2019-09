US Open: Serena se sent "si près et pourtant si loin" d'un titre majeur

Serena Williams s'est une nouvelle fois inclinée en finale d'un tournoi du Grand Chelem, samedi à l'US Open où elle a été battue par la jeune Canadienne Bianca Andreescu, et se sent "si près et pourtant si loin" d'un nouveau titre majeur.

QUESTION: Avez-vous le sentiment de vous être mieux bagarrée que lors des trois dernières finales perdues face à Kerber, Osaka ou Halep ?

REPONSE: "Oui c’est sûr, je me suis battue aujourd’hui. La finale contre Kerber ne compte pas parce que j'étais exténuée: mon bébé avait huit mois et c'était dur. Mais honnêtement c’est si frustrant. Je suis si près, si près, si près, et en même temps si loin ! Que vous dire sinon, je dois poursuivre ma route si je veux rester une joueuse de tennis professionnelle..."

Q: Vous êtes déçue, mais est-ce vous qui avez perdu le match ou est-ce elle qui a réussi une performance unique ?

R: "Je suis déçue, ça c’est certain. Et il y a certainement un peu des deux. Il y a tellement de choses que j’aurais pu faire un peu mieux. Mais elle a vraiment bien joué et elle mérite ce titre."

Q: Comment allez-vous faire pour mettre tout ça derrière vous et reprendre la quête de ce record de titres du Grand Chelem ?

R: "Je ne chasse pas forcément les records. J'essaie de remporter des titres du Grand Chelem. Alors c'est frustrant (d'échouer), mais finalement, je suis toujours là et je continue de faire de mon mieux."

Q: Quand vous étiez menée 5-1 au 2e set que se passait-il dans votre esprit ?

R: "Sincèrement, à ce moment je me disais: +c’est horrible, tu dois mieux jouer, tu dois vraiment mieux faire+. Je ne pouvais pas simplement perdre comme ça, je devais faire mieux. Là je me dis que jusqu’à aujourd’hui j'avais très bien servi toute la quinzaine. J'avais dû perdre mon service deux fois peut être. Et aujourd'hui je n'ai pas mis un premier service dans le court... Bianca a superbement joué, elle a mis énormément de pression sur mes services, mais en même temps je me dis qu’il est inexcusable pour moi de jouer aussi mal."

Propos recueillis en conférence de presse