Accident dans la Drôme: un mort et trois blessés, l'autoroute A7 coupée plusieurs heures

Un accident survenu dimanche matin sur l'A7 dans la Drôme, impliquant un poids-lourd, un minibus et deux véhicules légers, a fait un mort et trois blessés dont un grave et occasionné la coupure de l'autoroute dans les deux sens pendant plusieurs heures.

La circulation, totalement interrompue dimanche matin entre l'échangeur de Montélimar nord (n°17) et la sortie Loriol (n°16), avait repris sur une seule voie, d'abord en direction de Marseille puis dans les deux sens dans le courant de l'après-midi, a-t-on appris auprès de l'opérateur Vinci Autoroutes.

L'autoroute A7 avait été "fermée dans les deux sens de circulation" dimanche matin à cause d'un accident "impliquant un poids-lourd, un minibus et deux véhicules légers qui s'est produit aux alentours de 5H30", avait indiqué la préfecture dans un communiqué.

"Le bilan humain, stabilisé, fait état d’une personne décédée, d'une victime en urgence absolue et deux victimes en urgence relative", selon la même source. "Ces dernières ont été prises en charge par les pompiers et transportées vers le centre hospitalier le plus proche."

Douze personnes impliquées dans l'accident mais indemnes "ont été prises en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ouverte en salle des fêtes de Loriol", a ajouté la préfecture.

La personne décédée et la victime grièvement blessée sont deux hommes âgés d'une vingtaine d'années, a précisé le parquet de Valence, indiquant qu'il était en revanche trop tôt pour établir les causes de l'accident. Selon les médias locaux, ces deux hommes étaient des occupants du minibus.

Un bouchon de 20 kilomètres était encore signalé en fin d'après-midi en direction de Marseille, un autre de 15 kilomètres en direction de Lyon.

L'évacuation des véhicules impliqués "pourrait s'avérer longue et délicate", avait prévenu un peu plus tôt Vinci Autoroutes dans un communiqué, indiquant que "le camion et son chargement se sont notamment renversés sur l'ensemble des voies".

"Le chargement du camion étant composé de fruits et légumes" il a d'abord fallu "dégager puis nettoyer la chaussée" puis un dépanneur spécialisé "a réussi à relever le camion accidenté puis à le remettre sur ses roues et enfin dans son axe", a ajouté la même source dans l'après-midi.