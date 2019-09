US Open: Maman Serena n'y arrive décidément pas

Quatrième tentative et quatrième échec: Serena Williams a perdu samedi en finale de l'US Open et n'a toujours pas décroché ce 24e titre du Grand Chelem dont elle rêve depuis son retour de maternité en mars 2018.

Mais est-ce vraiment une surprise, tant Serena Williams a pris l'habitude de jouer ses finales comme paralysée par l'enjeu d'un titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court ?

Preuve de l'extrême nervosité de l'Américaine qui aura 38 ans le 26 septembre: elle a perdu le premier jeu du match, sur son service, en commettant deux doubles-fautes. Et c'est sur une nouvelle double-faute qu'elle a offert la première manche à son adversaire.

Il faut dire qu'à New York, la pression sur ses épaules est énorme: plus de 20.000 personnes, dont le réalisateur Spike Lee vêtu de violet comme sa championne, ou encore Meghan Markle, épouse du prince Harry, assise dans le box de la joueuse aux côtés de sa mère et de sa soeur Venus, attendaient qu'elle réussisse cet exploit historique.

Mais encore une fois, elle était trop tendue pour y parvenir et n'a pas joué à son meilleur niveau. Dès son entrée sur le court Arthure-Ashe elle est apparue le visage figé et elle ne s'est jamais relâchée.

- Compteur bloqué -

Son compteur reste donc bloqué aux 23 titres majeurs qu'elle a atteints à l'Open d'Australie en janvier 2017. Elle s'est depuis inclinée à Wimbledon en 2018 face à Angelique Kerber, à l'US Open 2018 devant Naomi Osaka, puis encore à Wimbledon en 2019 face à Simona Halep et donc samedi à l'US Open 2019 face à Bianca Andreescu. A chaque fois, le score a été sans appel.

"Je me suis battue aujourd'hui (samedi), a-t-elle relevé. La finale contre Kerber ne compte pas parce que j'étais exténuée: mon bébé avait huit mois et c'était dur (à la maison). Mais tout ça est très frustrant au bout du compte parce que je suis tout près (de remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem) et en même temps si loin".

L'ex-N.1 de la WTA n'est donc pas devenue sans conteste samedi la N.1 de l'Histoire du tennis féminin, mais depuis un peu plus de deux ans, c'est son rôle de maman qui remplit surtout sa vie.

"Je suis d'abord une mère à plein temps. Avant tout, avait martelé Serena avant la finale. C'est ce qui est le plus important pour moi. Alors oui, je m'entraîne et ensuite je fonce à la maison". Pour retrouver sa fille Olympia, née en septembre 2017.

Mariée au cofondateur du site d'actualités sociales Reddit Alexis Ohanian, Serena a amassé plus de 90 millions de dollars en tournois et dirige sa propre marque de vêtements.

- "Cinq générations" -

Il n'en reste pas moins qu'elle était marquée par son nouvel échec samedi, elle qui est fière d'avoir traversé une longue carrière au plus haut niveau face à "cinq générations de joueuses" qu'elle a toutes dominées. Elle a d'ailleurs réussi deux fois le "Serena slam", à savoir détenir les quatre trophées du Grand Chelem mais à cheval sur deux années (2002-2003 et 2014-2015).

Malgré sa défaite, elle est toujours avide de victoires et semble encore en mesure d'étoffer son palmarès déjà historique avec 7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open et aussi treize titres du Grand Chelem en double avec sa sœur et quatre médailles d'or olympique (une en simple, trois en double).

"Je ne chasse pas forcément les records. J'essaie de remporter des titres du Grand Chelem. Alors c'est frustrant (d'échouer), mais finalement, je suis toujours là et je continue de faire de mon mieux", a-t-elle commenté.

Il lui manque donc encore un 24e "Major", ainsi que le vrai Grand Chelem, celui qui consiste a remporter les quatre principaux tournois la même année.

Son corps le pourra-t-il et, surtout, Olympia le permettra-t-elle ?