Le cdH se recentre sur l'essentiel pour mener sa refondation

(Belga) Le président du cdH, Maxime Prévot, a lancé dimanche, à l'occasion d'une Journée des familles organisée à Enghien, le processus de refondation de son parti qui doit amener les démocrates-humanistes à se recentrer sur ce qui fait l'essentiel de la vie des citoyens.

"Dans ce quotidien, nous ressentons tous cette envie, de plus en plus forte, de se recentrer sur ce qu'il y a finalement de plus essentiel. Nous en avons tous besoin, notre parti aussi. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons ensemble, dès maintenant, en lançant la refondation de notre mouvement politique: un recentrage sur l'essentiel", a-t-il déclaré devant les militants. Trois thèmes seront plus particulièrement explorés: le temps mis en lien avec la mobilité, la cohésion sociale et la "volonté de mettre chaque être humain en position de prendre sa vie en main", un domaine qui inclut l'éducation, la formation et la culture. Le cdH veut sortir de la "logique de conflit" et de compétition, moteur d'un "individualisme qui mine les relations humaines et détruit notre planète". "Ni populisme, ni simplisme, ni autoritarisme", a lancé M. Prévot. "Stop au bloc contre bloc, communauté contre communauté, stop au système binaire dont les extrémistes de gauche et de droite raffolent pour nourrir leur idéologie et non le bien-être de la société". Ce qui compte, ce n'est pas tant de réussir dans la vie que de "réussir sa vie", a-t-il ajouté, insistant sur la qualité de celle-ci et la possibilité du "vivre ensemble, que l'on soit chrétien, athée, musulman, bouddhiste ou laïc". Laurent de Briey, professeur à l'Université de Namur et l'une des têtes pensantes du cdH, pilotera le processus de refondation qui sera enclenché à l'attention du grand public en janvier prochain et impliquera la société civile. Plusieurs délégués nationaux seront également désignés pour, tel un "shadow cabinet", surveiller l'action des gouvernements (le cdH a choisi de siéger dans l'opposition dans les différents parlements), appuyer les députés et "incarner" les propositions du parti dans les débats publics. (Belga)