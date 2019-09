Les caisses wallonnes sont-elles vides? Charles Michel répond à Pascal Vrebos dans L'Invité (vidéo)

Charles Michel, président du MR et Premier Ministre, était "L'Invité" de notre présentateur Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Celui qui deviendra président du Conseil européen le 1er décembre prochain était interrogé sur les supposées caisses vides en Wallonie.

"Je ne sais pas où vous avez entendu cela", a-t-il d'abord lancé. "Il est certain qu'en Wallonie et qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles le débat budgétaire est important. Le problème est sérieux en FWB où la situation est très préoccupante. Quand on s'endette, il faut le faire en étant capable de pouvoir rembourser l'emprunt et surtout en veillant que le choix de l'investissement apporte de la valeur ajoutée. Ce qui ne va pas, c'est quand on fait du gaspillage et des dépenses inutiles".

"Comme le PS?", demande alors Pascal Vrebos. "Il est certain que le MR apporte autour de la table une rigueur dans le respect de l'argent public. L'argent public, c'est toujours le fruit de l'impôt payé par le contribuable, les familles et les entreprises donc on doit bien dépenser, mieux dépenser parce que sinon on matraque les citoyens avec des impôts supplémentaires, ce que nous ne voulons pas. Au contraire, nous voulons, en Wallonie, un stop fiscal".