Le marketing psychographique: une nouvelle manière d'utiliser vos données personnelles pour mieux vous cibler

Le marketing psychographique, cette nouvelle méthode qui permet de mieux cibler les consommateurs en ligne. C'est ce qui explique que les publicités que vous recevez correspondent de plus en plus à vos attentes. Cela se fait-il au détriment de notre vie privée ?

Vous n'imaginez pas le nombre de bases de données dans lesquelles vous vous trouvez. Chaque passage au supermarché, à la banque, ou dans les transports en commun, une inscription dans un club de foot, ou encore la réservation d'un voyage en ligne... autant de gestes qui vous relient à une base de données.

Selon Étienne Wéry, avocat, "tout le monde a des données sur tout le monde, en quantité astronomique. C'est ce qu'on appelle le big data".

Depuis plus d'un an, vos données personnelles sont protégées par le RGPD, un règlement européen. Concrètement, les données que vous avez accepté de donner à une entreprise ne peuvent pas être utilisées pour autre chose que la finalité première, à moins d'être rendues anonymes.





Des données vraiment anonymes ?



Selon Étienne Wéry, la réponse est non : "Des Belges de l'UCL en sont arrivés à la conclusion que la donnée anonyme n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. En prenant des données qui sont soi-disant anonymes, mais en les ajoutant les unes aux autres, on arrive presque toujours à la fin à avoir une donnée personnelle."

Travailler par recoupement sur des données qui sont a priori sans importance, c'est ce que fait aussi une société belge. Elle va même encore plus loin, en utilisant des données qu'elle estime non personnelles et non sensibles pour faire du marketing psychographique. "Pendant beaucoup d'années, on s'est battu pour dire ce que le client avait fait et allait faire. Nous, on rentre dans la dimension de 'pourquoi il le fait ?'", explique William Vande Wiele, administrateur délégué de Consultant Bi.





"Le Saint-Graal du marketing"

Autrement dit : "je ne connais pas ton nom, mais je sais qui tu es". Une technique qui permet de mieux cibler le consommateur ou le lecteur, et qui a déjà fait ses preuves. "C'est le Saint-Graal du marketing, aujourd'hui", affirme Étienne Wéry. "C'est arriver à recouper des informations qui sont en apparence anodines, mais qui à la fin permettent de savoir ce que vous aimez ou non. Ce n'est pas nouveau, on dit même que c'est grâce à ça que Trump a été élu."

Si vous pensiez que vos données personnelles étaient protégées, vous aviez tort. Une information qui, elle aussi, fait partie de votre profil psychographique.