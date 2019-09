British Airways annule des centaines de vols, Bruxelles impacté

(Belga) British Airways annule la plupart de ses 850 vols prévus lundi et mardi en raison d'une grève des pilotes, annonce la compagnie aérienne britannique dimanche. La concertation lors du week-end pour empêcher la première grève au sein de l'entreprise en quarante ans n'a encore rien donné. Tous les vols à destination et en provenance de Bruxelles ont été annulés.

Les problèmes se poseront en particulier aux voyageurs qui souhaitent rejoindre Londres ou quitter la capitale britannique, surtout depuis l'aéroport d'Heathrow et dans une moindre mesure de Gatwick. Le plus petit aéroport de London City échappe aux perturbations. Les pilotes exigent une augmentation de leur salaire ainsi que de nouveaux accords sur la participation aux bénéfices et le paiement en actions. British Airways, qui fait partie du groupe aéronautique coté en Bourse IAG, a déclaré que les pilotes s'étaient vu proposer une hausse "honorable" de leur rémunération. La compagnie aurait ensuite menacé de limiter les avantages du personnel gréviste, grâce auxquels les pilotes et leur famille peuvent bénéficier de réductions sur leurs vols. La grève aura des conséquences pour Brussels Airport, a confirmé une porte-parole de l'aéroport. British Airways a annulé tous les vols reliant les capitales belge et britannique de lundi et mardi. Cela représente 12 vols par jour, six aller et six retour. (Belga)