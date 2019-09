F1: Leclerc offre à Ferrari sa première victoire en Italie depuis 2010

Le Monégasque Charles Leclerc a signé sa seconde victoire en F1, une semaine après la première glanée en Belgique, et ravi les tifosi en offrant à Ferrari un succès au Grand Prix d'Italie qui se faisait attendre depuis 2010.

Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton l'accompagnent sur le podium, après l'avoir maintenu sous pression toute la course.

Leclerc, qui s'est élancé en pole position, a d'abord dû contenir les assauts d'Hamilton, avec qui il partageait la première ligne, puis ceux de Bottas, après que le quintuple champion du monde a commis une petite erreur permettant à son équipier de le dépasser.

Le dernier à avoir offert une victoire à domicile à la Scuderia était l'Espagnol Fernando Alonso il y a neuf ans.

Parti en tête-à-queue au 6e tour et pénalisé d'un "stop and go" de 10 secondes pour avoir harponné le Canadien Lance Stroll (Racing Point) en reprenant la piste, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) n'est que 13e alors qu'il était parti 4e.

Les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo et de l'Allemand Nico Hülkenberg, 5e et 6e des qualifications, se classent 4e et 5e. Pour le constructeur français, c'est le meilleur résultat depuis son retour en F1 en 2016.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le top 10.

Le point du meilleur tour revient à Hamilton, qui reste confortablement leader du classement des pilotes avec 63 points d'avance sur Bottas.

Les Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas), parti en tête-à-queue au 8e tour, sont respectivement 11e et 16e.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren/roue mal fixée), le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso/problème de moteur) et le Danois Kevin Magnussen (Haas/problème mécanique) ont abandonné.